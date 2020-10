Parma, Liverani: “Ci vuole tempo, ma ci toglieremo soddisfazioni”

Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha commentato a Sky la sconfitta contro l’Udinese: “Ho la fortuna di allenare un gruppo forte. Siamo tanti, sono arrivati giocatori nuovi e ci vuole tempo. Tra covid, infortuni con le nazionali, chi è arrivato venerdì, abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo preso il 3-2 in contropiede, è lo spirito della squadra. Sono felice di avere questo gruppo e con pazienza ci toglieremo soddisfazioni. Non ci è mai passato di piangerci addosso, ci adeguiamo. Ho un gruppo che oggi ha mostrato che possono giocare tutti perché sono tutti titolari. Alzeremo il livello, c’è grande rivalità in settimana”.

Sull’errore di Kurtic pagato caro: “Non gli ho detto nulla, anzi. Kurtic mi ha fatto vincere la scorsa settimana, è un grande giocatore di livello internazionale, la colpa casomai è mia che chiedo questo. Devono continuare a giocare così perché hanno la qualità per farlo”.