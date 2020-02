Partite in chiaro, serve l’intervento del Governo

A seguito della necessità di disputare alcune partite a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus (sono interessate dal provvedimento Udinese-Fiorentina, Juventus-Inter, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Milan-Genoa), Sky aveva fatto sapere di essere disponibile a trasmettere Juventus-Inter in chiaro. A cascata anche la Rai si era proposta per la trasmissione delle gare a porte chiuse, e la stessa cosa ha fatto successivamente Mediaset, che ha dato alla Lega la propria disponibilità a mandare in onda Juventus-Inter su Canale 5.

Servirebbe un accordo con la Lega. Ma già ieri mattina si era fatto sentire al riguardo il Codacons, sostenendo la necessità della trasmissione in chiaro di tutte le partite coinvolte nei provvedimenti delle autorità per tutelare i cittadini che per via dell’emergenza saranno limitati nei loro diritti. L’associazione consumatori ha affermato che già oggi stesso presenterà richiesta al Governo di un decreto in tal senso.