Pasquale Marino: Il Pordenone è la sorpresa più positiva

”Scudetto? Tutto è possibile. La squadra di Simone Inzaghi sta esprimendo un bel calcio e non sarà impegnata in Europa”. Pasquale Marino, intervistato in esclusiva dal sito passionedelcacio.it, vede la Lazio come possibile terza incomoda nella lotta scudetto tra Inter e Juventus. L’ex allenatore del Vicenza commenta anche l’arrivo di Ibrahimovic al Milan: “E’ un calciatore carismatico, può aiutare i giovani, può dare comunque una mano a tutto il gruppo. Deve entrare in condizione”. Spazio anche per uno sguardo alla serie B: “Il Benevento ormai ha più di un piede e mezzo in Serie A. E’ un gruppo compatto e cinico. Il Pordenone è la sopresa più positiva, mentre il Crotone di Stroppa sta sviluppando il gioco migliore. C’è poca differenza tra la zona play off e quella play out, ne vedremo di belle”.