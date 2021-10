Fiorentina – Una pedina fondamentale di Italiano ha deciso: rinnova

La Fiorentina ha iniziato al meglio la stagione sul campo, ma non altrettanto bene quella dei rinnovi. Sono diversi i problemi che stanno impegnando la società viola su quel fronte . Il primo e più clamoroso è quello di Vlahovic, giocatore con cui la società è andata in rottura un anno e mezzo prima che il contratto terminasse.

Ora però bisogna raccogliere le idee e voltare pagina. Un modo molto interessante per poter tornare a calmare i tifosi potrebbe essere quello di rinnovare tutte le altre pedine fondamentali in scadenza. Ad esempio Milenkovic, altra punta di diamante con contratto in scadenza nell'oramai vicino Giugno 2022.