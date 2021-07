Calciomercato Fiorentina – Pedullà su Messias: “avvenuti i primi contatti”

Aggiornamento delle 17:30 - Fiorentinanews.com avrebbe rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni di Beppe Ursino (ds del Crotone): "per ora si è mosso concretamente solo il Torino per Messias" - prosegue Ursino - "la Viola si è fatta viva all’inizio per chiedere informazioni su entrambi i calciatori (Messias e Simy), ma dopo si è defilata e nell'ultimo periodo non ci ha più contattati“.