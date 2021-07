Calciomercato Udinese – Parla Pedullà, gli ultimi aggiornamenti su Simy

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione riguardante il reparto offensivo dei friulani. Sono stati diversi i calciatori accostati all'Udinese. Uno era addirittura in arrivo ma poi qualcosa è andato storto. Ovviamente stiamo parlando di Maxi Romero. Il centravanti del PSV Eindhoven aveva persino effettuato le visite mediche con la società friulana che però aveva chiesto di testarlo. Questa richiesta non è stata accolta dal club olandese e alla fine l'argentino è tornato a casa. Adesso, però, la caccia alla prossima punta continua. Fernando Llorente potrebbe non essere abbastanza, anzi il calciatore potrebbe persino lasciare Udine trasferendosi in Spagna. Ma passiamo la parola agli ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà <<<