Verona, Pessina: “Con l’Udinese sarà una partita complicatissima”

Il centrocampista rivelazione del Verona intervistato dalla Gazzetta dello Sport:

Come definisce questo Hellas da sesto posto? “Un’avventura fantastica. Siamo la sorpresa del campionato. Vogliamo stupire ancora”.

Meriti anche di Ivan Juric? “Il mister ci ha insegnato tanto, all’inizio è stato difficile mettere insieme molti giocatori che non si conoscono in uno stile di gioco così che tanti non avevano sperimentato. Ma questo è un gruppo formato da ragazzi intelligenti”.

Cosa le resta della serata di sabato scorso contro la Juve? “Indimenticabile. E poi battere Ronaldo, uno dei personaggi più influenti del mondo, lascia soddisfazione”.

Il sesto posto vi spaventa? “Continuiamo a guardare dietro. Ed è la nostra forza”.

Domani c’è l’Udinese: che partita sarà? “Complicatissima, sono forti fisicamente e giocano bene”.