Calciomercato Fiorentina – Pezzella: un club è interessato al 13%…

Saranno giorni molto interessanti per Germán Pezzella. Il capitano della Fiorentina si è proclamato campione della Copa America con la sua Argentina e adesso potrebbe alzare leggermente la voce. In che senso? Come tutti sappiamo, il suo contratto è in scadenza. Il 30 giugno 2022, il trentenne non sarà più un calciatore della Viola. La società deve decidere cosa fare con lui. Rinnovo del contratto? Portarlo a scadenza o venderlo? Resta il fatto che adesso Pezzella ha attirato l'attenzione di diversi club, uno in particolare. Secondo quanto riportato da transfermaket.it, una società lo avrebbe messo nel mirino. Ma non finisce qui. Entriamo nei dettagli <<<