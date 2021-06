Mercato Atalanta – Arriva l’offerta per Romero e la Dea ha già il piano B

Nelle ultime ore, il nome di Cristian Romero è stato pesantemente accostato a quello del ManchesterUnited. Il calciatore piace anche ad altre squadre del nostro campionato ma, al momento, nessuna sembrerebbe disposta ad investire una cifra del genere per un difensore. Il Manchester, invece, vuole tornare sul tetto d'Europa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta un'offerta di 45 milioni di euro per il classe 98. La società ci pensa e intanto è stata stesa la lista per il piano B. Cominciamo dal primo.