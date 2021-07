Calciomercato Fiorentina – Pradè e Barone pronti al piano rinnovo: i dettagli

La Fiorentina continua a sudare sotto i richiami di VincenzoItaliano. I viola sono pronti alla stagione del riscatto e vogliono accelerare in questo ritiro di Moena. La società sa che non può permettersi un'altra stagione incolore e vuole far ricredere tutti i tifosi. Ma per riuscire in questo c'è bisogno che la dirigenza aiuti il nuovo allenatore dandogli i rinforzi che chiede. Per questo motivo Pradè e Barone sono al lavoro per chiudere alcune trattative. La Fiorentina di Italiano ha bisogno di almeno tre nuovi innesti: terzino destro, regista ed esterno offensivo. Ma le basi di una buona stagione passano anche con la conferma dei migliori giocatori della squadra: ecco il piano dei dirigenti viola per il rinnovo <<<