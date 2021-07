Calciomercato Fiorentina – Pradè è sicuro: tutto su un giocatore

La Fiorentina continua a preparare la prossima stagione in quello che è il suo ritiro. La società ha grande voglia di riscatto. Anche i tifosi pretendono una stagione migliore rispetto alle ultime. Infatti nonostante le campagne acquisti importanti di Commisso, i viola non sono mai ad avere la continuità necessaria in tutte le partite di campionato. Per questo c'è aria di rivoluzione a Firenze. La società sta per ultimare la cessione di Lirola al Marsiglia. Entreranno in cassa circa 13milioni di euro, cifra che verrà reinvestita dalla dirigenza. Nelle ultime ore infatti sembrerebbe entrato un nuovo calciatore in orbita Fiorentina: ecco di chi si tratta <<<