Calciomercato Fiorentina – Due nuovi nomi nel mirino: Pradè fa due conti

Sfumato Felipe Anderson, la Fiorentina continua a studiare i prossimi colpi di mercato. Vincenzo Italiano ha già una rosa competitiva a disposizione ma si può sempre fare di meglio. Come sappiamo, il primo mistero della Viola sarebbe proprio il reparto difensivo. Ecco perché non stupisce nessuno se giorno dopo giorno ci sono dei nuovi nomi accostati alla squadra di Commisso. Nelle ultime ore un nuovo terzino destro (oltre a Daniel Muñoz) sarebbe entrato in ottica Fiorentina. Ecco di chi stiamo parlando.