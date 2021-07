Calciomercato Fiorentina – Pradè molla Messias? Quello che sappiamo è…

Le ultime voci di mercato su Messias stanno facendo discutere e non poco. Il Crotone non ha intenzione di regalare i propri giocatori. La presidenza calabrese però, forse, chiede troppo. O almeno questo è quello che potrebbe pensare la società gigliata. La Fiorentina crescerà. Rocco Commisso ha intenzione di costruire una squadra competitiva. Una squadra che non abbia niente a che vedere con le figure fatte negli ultimi due anni. per fare ciò, però, serve tempo, pazienza e soprattutto... soldi. Torniamo sempre lì. Messias sembrava un'operazione facile, rapida e indolore. Adesso potrebbe addirittura saltare. Entriamo nei dettagli <<<