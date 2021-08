Calciomercato Fiorentina – Decisione a sorpresa, Pradé prepara l’assalto

La Fiorentina in queste ore è un vero e proprio via vai di informazioni ed interessamenti. Tra cessioni ed acquisti il telefono del D.S. Pradè è infuocato in queste ultime ore. Non dimentichiamo anche le trattative che riguardano i rinnovi, materia fondamentale dato che ben tre giocatori rischiano di andare via a zero. Ci si muove al momento, in modo da poter offrire al mister Vincenzo Italiano il club più pronto possibile. I primi movimenti in entrata sono principalmente sulle due ali. Nelle ultime ore si sta cercando di chiudere una trattativa flash. Il giocatore è pronto per diventare viola. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando <<<