Pres. del consiglio Conte: “Stop agli allenamenti fino al 13 aprile”

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di ieri ha chiarito le restrizioni in merito all’attività fisica all’aperto e alla ripresa degli allenamenti per i professionisti, che sono sospesi fino al 13 aprile. Queste le sue parole: “L’unica novità che abbiamo inserito rispetto alle precedenti restrizioni è sulle sedute di allenamento degli atleti, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione nella forma di allenamento. Ovviamente l’allenamento potrà avvenire in forma individuale”.