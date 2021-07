Calciomercato Fiorentina – Primo no al Tottenham ma è questione di tempo

Il calciomercato non fa sconti a nessuno e neanche Commisso. Il presidente americano sa molto bene quanto valgono i suoi giocatori e non ha intenzione di svalutarli. Più volte vi abbiamo raccontato che prima di poter riprendere il discorso acquisti, la società gigliata ha bisogno di fare cassa. Il primo nome che sta facendo molto discutere è quello di Nikola Milenkovic. Il serbo ha un contratto in scadenza. Su di lui avrebbero messo gli occhi i bianconeri e la Premier League. Pratici lo conosce benissimo e potrebbe fare un bel regalo alla sua nuova società. I due club parlano. Anzi, sarebbe arrivata la prima offerta. Vediamo i dettagli <<<