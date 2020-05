Procura FIGC, aperta un’indagine sulle parole di Lotito relative al match Juventu-Inter

“Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista“. E’ questa la frase in questione che il presidente della Lazio Claudio Lotito pronunciò lo scorso 26 aprile a La Repubblica. Il quotidiano Il Tempo di oggi scrive dell’apertura di un procedimento nei confronti del patron romano che dovrà rispondere e giustificare la sua frase per spiegarne il significato. Se la frase in questione avesse significato l’esprimere di dubbi sulla regolarità potrebbe essere aperto un fascicolo per illecito sportivo. In caso contrario invece potrebbe scattare il deferimento per frasi lesive.