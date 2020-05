Prof. Vaia: “La ripresa della Serie A il 13 giugno è plausibile”

Il Direttore Sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, il quale ha collaborato al fianco del Commissione Medico Scientifica della FIGC, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “La data del 13 giugno per la ripresa del calcio e di tutto il mondo dello sport mi sembra plausibile. Abbiamo un mese di tempo, e quindi altri due quindicine, cioè due periodi di possibili incubazioni e manifestazioni di sintomi del Covid 19 per trovare le soluzioni migliori. L’apertura dello sport è il segnale di un Paese che riparte, ma va fatto in sicurezza. Il virus lo sconfiggeremo definitivamente con le terapie appropriate e con il vaccino“.