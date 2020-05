Protocollo sulla ripresa allenamenti di gruppo, oggi l’incontro tra Figc e comitato tecnico scientifico

E’ stato fissato per oggi nel primo pomeriggio l’incontro tra il Comitato tecnico scientifico della protezione civile e i dirigenti della Federcalcio per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre. Dall’assenso del Comitato dipende la conferma dell’iter programmato per il ritorno agli allenamenti in gruppo previsto per il 18 maggio e la conseguente speranza di un riavvio del campionato. Non a caso, la Figc ha fatto slittare il consiglio di venerdì per valutare l’esito del confronto con il Cts. Nel caso si raggiunga un accordo con il Cts, a quel punto il governo non avrebbe più ostacoli a dare il via libera al calcio.