Calciomercato Fiorentina – LaLiga si fionda su Pulgar: il cc è ai saluti?

La Dea di Gasperini è nota, quanto meno nel nostro campionato, per avere una rosa giovanissima. Obiettivo? Puntare su dei giovani "prodigiosi", cercare di farli migliorare attirando l'attenzione delle big europee e rivenderle ad un prezzo maggiorato. Un pò come fa anche il Lipsia in Bundesliga. Ecco perché nel gruppo squadra della Fiorentina non ci sono gli intoccabili. Qualora dovesse arrivare un'offerta mostruosa per Vlahovic (difficile che arrivi ma non impossibile) Commisso molto probabilmente ci penserebbe. Ma arriviamo a Pulgar. Sono tante le squadre della Liga Spagnola che lo avrebbero messo nel mirino. Ecco cosa sta succedendo attorno al centrocampista cileno.