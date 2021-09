Fiorentina – L’impresa è possibile / Italiano punta sulla continuità

Dopo diversi anni negativi, la Fiorentina sembra essere tornata su alti livelli. Oltre ai risulati, la società ed i tifosi possono essere soddisfatti anche per il gioco mostrato dai viola. La cura Italiano sta funzionando.

Domenica, i viola ospiteranno al Franchi, il Napoli capolista. Gli uomini di Spalletti sembrano avere una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre, ma i gigliati sono pronti per fare l'impresa .

In vista di questo importante match, mister Italiano sta studiando la migliore formazione possibile per mettere in difficoltà i partenopei. Ecco le possibili scelte <<<