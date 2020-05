Quarantena in caso di positività. Il Cts non fa sconti, la FIGC si adegua ai 14 giorni

E’ il tema più delicato sul tavolo per la ripresa della Serie A. In caso di positività al COVID-19 come gestire la situazione all’interno del gruppo squadra. Il Cts è stato chiaro, no alla quarantena versione “light” di 7 giorni. Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo il Corriere dello Sport ha ribadito che nel caso in cui un elemento della rosa risultasse positivo al Coronavirus, l’intero gruppo andrebbe in isolamento per 14 giorni alla prima positività. La FIGC non può far altre che adeguarsi a queste linee guida per la ripartenza del campionato.