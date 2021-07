Calciomercato Fiorentina – Quattro candidati si contendono un posto!

Vincenzo Italiano quando ha firmato il contratto con la sua nuova società avrà certamente espresso dei desideri per cominciare al meglio questa sua nuova avventura con la Fiorentina. Il centrocampo della rosa gigliata chiede aiuto. Pulgar e Amrabat non sono più due certezze. Per motivi diversi, i due centrocampisti potrebbero non garantire per tutto il corso della prossima stagione un ritmo incalzante e ad altri livelli. Italiano non se la sente di rischiare e Pradè starebbe facendo il possibile per fargli un bel regalo. Ci sono quattro profili da analizzare. Uno solo potrà vincere il posto da titolare. Ecco di chi stiamo parlando. Cominciamo dal primo nome <<<