Qui Inter: il punto della situazione

Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista della trasferta di Udine, in programma domenica alle 20.45. Lavoro personalizzato per chi e’ sceso in campo contro i viola, per gli altri, dopo il riscaldamento, lavoro tecnico tattico e partitella: protagonisti Eriksen ed Esposito, autori entrambi di una doppietta. Contro l’Udinese non ci sara’ Lautaro Martinez perche’ squalificato. In dubbio anche Sensi non al top, al suo posto giochera’ Vecino. Indisponibile per infortunio Borja Valero. In attacco al fianco di Lukaku giochera’ Sanchez