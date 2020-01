Qui Lecce: Il punto della situazione, Differenziato per quattro

Il Lecce di Fabio Liverani si è ritrovato sul terreno dell’Acaya Golf Resort in vista del prossimo impegno di campionato di lunedì 6 gennaio al Via del Mare contro l’Udinese. La squadra ha lavorato suddivisa in due gruppi che si sono alternati negli allenamenti. Hanno svolto un programma differenziato Calderoni, che sarà comunque indisponibile per squalifica, Gallo, Meccariello, Majer, e Tachtsidis, quest’ultimo con un leggero stato influenzale. Sabato pomeriggio seduta a porte chiuse sul terreno dello stadio leccese.