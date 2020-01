Qui Sassuolo: il punto della situazione

Doppia seduta di allenamento per il Sassuolo di mister De Zerbi in vista del lunch match di domenica in casa dell’Udinese. Il tecnico neroverde ha diviso la squadra in due gruppi che, dopo il riscaldamento, hanno alternato lavoro in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni tecnico tattiche. Nel pomeriggio messa in azione, partitella su meta’ campo ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan, Marlon, Federico Peluso e Alessandro Tripaldelli. Il programma di Gioved’ prevede allenamento pomeridiano a porte chiuse sempre al Mapei Football Center.