Calciomercato Fiorentina – (La raffica) da Ricci a Sensi. Ora cambia tutto!

La pubalgia di Amrabat proprio non ci voleva. Non dovrebbe essere un'operazione troppo fastidiosa e tra un paio di settimane il calciatore dovrebbe essere nuovamente arruolabile. Catrovilli e Pulgar adesso si stanno godendo le meritate vacanze ma il loro futuro alla Viola è ancora incerto. Castrovilli è l'unico di cui si hanno certezze. Il calciomercato però non si fa con i se e con i ma. Ecco perché la dirigenza della Fiorentina si starebbe già guardando attorno. Ecco i principali nomi che potrebbero stravolgere l'11 di Italiano. Che la raffica abbia inizio.