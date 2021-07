Calciomercato Fiorentina – La raffica della domenica: chi parte e chi arriva!

Questo calciomercato s'ha da fare! Per continuare la rivoluzione in mezzo al campo, però, la Fiorentina ha bisogno di cash. Per ottenere il "vile denaro" sufficiente ad acquistare i nuovi obiettivi di mercato bisogna vendere, vendere e ancora vendere. Ecco tutti i nomi dei calciatori della Viola che sembrano prossimi ai saluti. Alla fine della raffica troverete anche i due nuovi obiettivi di mercato sui quali la dirigenza della Fiorentina punta molta o che quanto meno starebbe tenendo sotto stretto monitoraggio. Cominciamo dal primo nome in partenza.