(Raffica) Calciomercato Fiorentina – Tutti i difensori finiti nel mirino di Pradè

Ecco la lista di tutti i difensori che sarebbero finiti nel mirino di Pradè. La retroguardia resta un punto interrogativo non da poco

La Fiorentina è un grande punto interrogativo. La squadra c'è ma i dubbi continuano ad essere troppi e le risposte tardano ad arrivare. Insomma, il mercato della Viola è iniziato col botto ma presenta ancora tante lacune ed enigmi da svelare. Tutto ha inizio proprio dalla difesa. Da Biraghi a Lirola fino ad arrivare ai due centrali Pezzella e Milenkovic. Chi resta? Chi parte? Non si sa. L'unica cosa che sappiamo è che la Fiorentina non ha intenzione di rimanere ferma a guardare. La dirigenza gigliata avrebbe cominciato a studiare tutti i possibili candidati. Che la raffica abbia inizio. Cominciamo subito.

L'ultimo nome finito sulla bocca di tutti è quello di Matija Nastasic. Il difensore centrale attualmente milita nello Schalke 04. Il club tedesco però quest'anno è retrocesso e Nastasic sarebbe pronto per una nuova avventura. Alcuni di voi forse si ricorderanno che il difensore classe '93 ha già indossato la maglia della Fiorentina nella stagione 2012-13. Una nuova suggestione che potrebbe far molto comodo a Italiano. Ma proseguiamo perché abbiamo appena iniziato.

Negli ultimi giorni il nome di Mateo Musacchio sembra abbia attirato parecchio l'attenzione. Anche lui è svincolato e ha tanta esperienza con la Serie A dove ha indossato la maglia dei rossoneri e dei biancocelesti che però hanno deciso di non rinnovargli il contratto. Il 30enne argentino è ancora sul mercato. La Viola potrebbe anche decidere di prenderlo in considerazione come colpo last-minute. Ma non finisce qui.