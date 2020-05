Renzi: “Il calcio deve riprendere. Dal suo movimento dipendono molti posti di lavoro”

La ripresa del campionato di Serie A appare sempre più vicina. Il leader del partito politico Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, ha parlato dell’importanza della ripresa del campionato in Italia. Queste le sue parole nella sua enews: “Per tutti quelli che dicono che il calcio non è una priorità, ricordo che questo sport finanzia larga parte dello sport italiano. E in molti altri Paesi hanno già ripreso. E se un giocatore ha il Coronavirus lascia il ritiro e va in quarantena, ma la squadra gioca e il contagiato risulta tra gli infortunati. Bloccare tutta la squadra in caso di positività di un singolo è assurdo. Noi combatteremo perché il calcio riparta. Basta snobismi, dal pallone dipendono molti posti di lavoro, passioni e interessi. Faremo la nostra parte”.