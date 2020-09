Resp. medici Serie A, Nanni: “Bisognerà decidere solo su Genoa-Torino. Saranno importanti anche i tamponi del Napoli””

I numerosi casi di positività al Covid-19 nel Genoa, ben 14 tra staff e calciatori preoccupa tutto il movimento calcistico. Si è parlato infatti del rischio di sospensione del campionato per 14 giorni, ma al momento l’ipotesi appare poco probabile, con la gara tra Genoa e Torino che potrebbe essere rimandata singolarmente. Il responsabile dei medici della Serie A, Gianni Nanni ha spiegato la situazione. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Secondo me no, bisognerà decidere solo su Genoa-Torino a meno di sorprese, tipo col Napoli. Oggi a Napoli hanno fatto i tamponi ma poi li rifaranno venerdì, e saranno quelli più importanti. Senza numeri catastrofici in altre squadre la decisione si limiterà a Genoa-Torino“.