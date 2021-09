Calciomercato Fiorentina – I retroscena della trattativa tra viola e Orsolini

1 di 2

Un affare impossibile

Orsolini

Il mercato si è concluso il 31 Agosto scorso, ma le trattative sono sempre al centro dei discorsi. Proprio la Fiorentina ha lasciato tutti attaccati allo schermo fino agli ultimi minuti. Sia per gli acquisti che per le cessioni. Alla fine nel finale non è arrivata nessuna chiusura.

Amrabat non è riuscito a trasferirsi al Torino di Ivan Juric, mister che ha sempre fatto rendere al meglio il talento marocchino. La trattativa, non si è riuscita a concludere, siccome Rincon non ha trovato una nuova destinazione. Anche in entrata però un colpo era vicino alla chiusura

In entrata, si cercava un esterno destro, che avrebbe potuto dare un po' di riposo a Josè Maria Callejon, dato che è sì un attaccante ancora capace di fare la differenza, ma non ha più nelle corde tutte e 38 le partite stagionali. Alla fine l'affare non si è concluso, ecco di chi stiamo parlando <<<