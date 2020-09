Riapertura stadi, il Cts dice no a Gravina

Non ci sarà la riapertura degli stadi al pubblico, almeno per il momento. Come riporta Sportmediaset il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così com’è e le gare continueranno a svolgersi a porte chiuse. È quanto emerso nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico. Il presidente della federcalcio Gravina aveva parlato della possibilità di riaprire gli stadi come naturale conseguenza della riapertura delle scuole e aveva espressamente chiesto di modificare il protocollo sui tamponi, ritenendo “insostenibile” l’attuale normativa che prevede di effettuare un prelievo ai calciatori ogni 4 giorni. Ma per ora il Cts appare inamovibile.

FONTE Itasportpress