Mercato Fiorentina – Una doppietta che non fa bene / Richieste impennano

La società viola ha fatto una partenza spaventosa in questo avvio di campionato. Finalmente la presidenza, con l'ingaggio di Vincenzo Italiano , sembra aver trovato la quadra ed una possibilità di giocare ad alti livelli anche contro le grandi squadre. Tutta la piazza inizia a dare completa fiducia al tecnico ex Spezia.

Non sono tutte rose quelle che sbocciano nei pressi dell'Artemio Franchi, perché se da una parte il campionato con dodici punti in sette giornate è iniziato al meglio, dall'altra la squadra viola sta rischiando seriamente di perdere il suo gioiello più caro. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic .

Anche quest'anno il serbo è partito in maniera spaventosa, sbaragliando la concorrenza, mettendo a referto già quattro gol in sette presenze e facendo capire a tutti di non essere un fuoco di paglia. La società ora deve trovare un possibile sostituto per il giocatore che quasi sicuramente abbandonerà la nave tra qualche mese. Il profilo è stato individuato. Ecco di chi si parla <<<