Calciomercato Fiorentina – Rinnovo astronomico: ecco le cifre da capogiro

1 di 2 Al lavoro per il rinnovo di Dusan

La Fiorentina prepara la sua stagione nel ritiro di Moena. Tifosi e dirigenza sono curiosi di vedere la squadra di Italiano all'opera. Il mister vede crescere la sua rosa di giorno in giorno ed è al momento soddisfatto. Seppur con qualche difficoltà, il suo 433 inizia a prendere forma. Fulcro del suo gioco è senza dubbio DusanVlahovic. Per questo motivo la società ha respinto al mittente qualsiasi offerta per il giovane serbo. La priorità della Fiorentina infatti è il rinnovo del calciatore. Ecco tutti i dettagli da sapere sulla trattativa <<<