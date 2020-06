Ripresa Serie A, allarme infortuni: l’Udinese tra le ‘fortunate’ ai cancelli di partenza

Tra gli infortunati da sosta Covid-19 e quelli che sulla stagione avevano già messo una pietra sopra, la ripresa del campionato sarà pesantemente condizionata dallo stato di forma delle squadre che rischiano di veder saltare pedine fondamentali nella corsa agli obiettivi stagionali. Già nove calciatori ai box per infortuni muscolari e l’allarme non risparmia neanche le grandi. Squadra per squadra la situazione indisponibili in vista della ripresa, cominciando dalle formazioni che andrà ad affrontare l’Udinese.

Intanto in casa bianconera gruppo al completo, ad eccezione di Prodl, per mister Gotti. Come comunicato dalla società, Jens Stryger Larsen ha riportato, in seguito ad una pallonata fortuita subita in allenamento, una lieve infrazione al polso destro, ma il giocatore proseguirà regolarmente la preparazione con un apposito tutore.

Sono quattro i diffidati: De Paul, Ekong, Nestorovski, Sema.

Qui di seguito in ordine di calendario la situazione in aggiornamento dei diffidati, squalificati e degli infortunati in dubbio per il rientro a partire dalle formazioni che l’Udinese dovrà affrontare da qui alla fine della stagione (in rosso gli infortunati che con ogni probabilità salteranno la gara contro i bianconeri). A seguire le restanti squadre della Serie A

TORINO

Infortunati:

Baselli – Trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso (tempi di recupero non ancora definiti ma si teme stagione finita)

Squalificati: –

Diffidati: Izzo, Lukic, Sirigu, Zaza

ATALANTA

Infortunati:

Gomez – Fuori per un affaticamento alla coscia destra da valutare, ma dovrebbe tornare disponibile in vista della ripresa

Squalificati: –

Diffidati: Malinovskyi, Palomino, Pasalic

ROMA

Infortunati:

Zaniolo – In recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale del 12 gennaio scorso. Il giocatore vorrebbe poter strappare una convocazione già per il match con l’Udinese in programma il 2 luglio.

Pau Lopez – Microfrattura al polso. Dovrebbe essere disponibile per la ripresa anche se lavorerà ancora per qualche giorno senza pallone per cui è ancora da valutare la reazione della mano alle prime sollecitazioni

Squalificati: –

Diffidati: Dzeko, Kluivert, Pellegrini, Santon, Veretout

GENOA

Infortunati:

Radovanovic – Fuori per la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore spera di rientrare per l’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona ad agosto, ma è comunque out per il match contro l’Udinese

Squalificati: Marchetti (1 giornata)

Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone

SPAL

Infortunati: –



Squalificati: –

Diffidati: Cionek, Di Francesco, Felipe, Vicari

SAMPDORIA

Infortunati:

Colley – In recupero dopo un affaticamento muscolare ancora da valutare.

Ferrari – In recupero dopo un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore del ginocchio destro (il rientro appare complicato, in dubbio per la gara con l’Udinese).

Squalificati: –

Diffidati: Colley, Ferrari, Jankto, Linetty, Murru

LAZIO

Infortunati:

Vavro – In recupero dopo uno stiramento agli adduttori (in dubbio per la 27a giornata).

Lulic – In recupero dopo l’operazione all’articolazione della caviglia sinistra (salterà però buona parte della ripresa).

Squalificati: –

Diffidati: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

NAPOLI

Infortunati:

Manolas – Fuori per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (in dubbio per la 28a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Demme, Mertens, Milik, Zielinski

JUVENTUS

Infortunati:

Demiral – In recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale (rientro previsto per la seconda metà di luglio).



Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, De Ligt, Dybala

CAGLIARI

Infortunati:

Faragò – Operato per sports hernia bilaterale (rientro previsto per la 33a giornata).

Pavoletti – Fuori per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione (stagione finita).

Squalificati: Joao Pedro (1 giornata)

Diffidati: Ceppitelli, Pellegrini, Simeone

LECCE

Infortunati:

Dell’Orco – Operato per ernia inguinale (in dubbio per la 27a giornata).

Squalificati: Donati (1 giornata)

Diffidati: Rispoli, Tachtsidis

SASSUOLO

Infortunati:

Romagna – Operato per la rottura del tendine rotuleo (stagione finita).



Squalificati: –

Diffidati: Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang

Questa invece la situazione delle restanti squadre che hanno già incontrato l’Udinese nel girone di ritorno

BOLOGNA

Infortunati: –

Squalificati: Bani (1 giornata), Santander (1 giornata), Schouten (1 giornata)

Diffidati: Denswil

BRESCIA

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati:-

Niente infortunati per le Rondinelle ma le incomprensioni tra la società di Cellino e Mario Balotelli potrebbe sfociare in una rottura completa con conseguente risoluzione del contratto

FIORENTINA

Infortunati:

Kouamé – In recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (rientro previsto nella prima metà di luglio).

Squalificati: –

Diffidati: Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella, Vlahovic

INTER

Infortunati:

Vecino – Fuori per un problema al ginocchio, è l’unico in dubbio per la sfida di Coppa contro il Napoli



Squalificati: Padelli (1 giornata)

Diffidati: D’Ambrosio, Vecino

MILAN

Infortunati:

Duarte – Fuori per uno stiramento al flessore (in dubbio per la 27a giornata).

Ibrahimovic – Fuori per una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro (rientro previsto nella prima metà di luglio).

Squalificati: –

Diffidati: Musacchio, Romagnoli

PARMA

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: Darmian, Grassi, Hernani

VERONA

Infortunati: –

Squalificati: –

Diffidati: Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre