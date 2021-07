Calciomercato Fiorentina – Riso spegne le voci: ”Non si muovono”

La Fiorentina è al lavoro a Moena per preparasi al meglio in vista dell’ inizio della Seria A, fissato per il 22 agosto. La società viola, dopo anni di delusioni e sofferenze, vuole far tornare l’entusiasmo ai propri tifosi. Servirà, quindi, un importante calciomercato. La dirigenza gigliata era partita molto bene con l’acquisto di Nico Gonzalez, ma ora sembra essersi fermata. Italiano ha bisogno di ulteriori innesti tra cui un difensore, un esterno ed almeno un centrocampista. Per quest’ultimo reparto, i toscani avevano sondato due profili molto interessanti. Tuttavia, molto probabilmente il loro arrivo a Firenze resterà solo un sogno. Ma vediamo le ultime novità <<<