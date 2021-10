News Fiorentina – Quando torna Gaetano Castrovilli? / Le ultime

Il team viola è partito benissimo quest'anno, dodici punti nei primi sette incontri e al momento posto in Europa. La società e la squadra non devono perdersi e riuscire a tenere il focus verso i nuovi obiettivi, dato che c'è l'appoggio di tutta la città.

Fino ad oggi i risultati sono arrivati senza uno dei migliori giocatori in maglia gigliata. Stiamo parlando del numero dieci barese Gaetano Castrovilli. Il giocatore con Italiano era pronto a fare faville, ma al momento è sceso in campo solo per un match intero, contro il Torino e un piccolo spezzone della gara contro il Genoa.