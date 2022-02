Calciomercato Napoli / Rivelazione da Milano: potrebbe vestire l’azzurro

Il team azzurro si avvicina al prossimo incontro di campionato . Sicuramente stiamo parlando di un match tutt'altro che semplice, ma che il Napoli deve portare a casa per poter coltivare le sue ambizioni scudetto. Dall'altra parte ci sarà la squadra di un ex storico, stiamo parlando del Cagliari di Walter Mazzarri.

Come ci si sta dando da fare in campo, la dirigenza sta anche preparando la prossima stagione. Si vuole continuare a fare bene ed aprire un ciclo, nonostante l'addio di un pezzo importante come il capitano Lorenzo Insigne. Motivo per cui la dirigenza sta cercando assiduamente delle possibili soluzioni sul mercato.