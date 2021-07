Fiorentina – Rivoluzione “Pradeniana”: ora si può sbloccare tutto!

Potrebbe essere l'estate giusta per la rivoluzione "pradeniana". Il dirigente sportivo sta pensando a come provare a rendere questa squadra il più competitivo possibile. Le basi ci sono. Adesso, bisogna piazzare gli ornamenti. Vincenzo Italiano avrebbe espresso dei desideri. Il ritiro va avanti e il neo allenatore ancora non può contare su tutta la squadra al completo. Perché? Perché molto probabilmente almeno 2-3, forse 4, calciatori sono destinati a fare i bagagli. Per 4 calciatori che escono però ce ne dovrebbero essere altrettanti in entrata. Ecco cosa sta succedendo <<<