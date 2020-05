Rizzoli: “Dialogo con gli arbitri? Si ma a distanza”

Il Designatore Arbitrale, Nicola Rizzoli ha parlato della ripresa del campionato di Serie A, dei cambiamenti sul rapporto tra direttore di gara e calciatori e delle modifiche apportare al sistema VAR per garantire il distanziamento sociale. Queste le sue parole ai microfoni di Sportmediaset: “Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All’interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all’esterno. La priorità è avere l’arbitro giusto per la partita giusta anche se dovremo tenere in conto come arriveranno allo stadio“.

Dichiarazioni degli arbitri a fine gara

“Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l’apertura delle comunicazioni“.