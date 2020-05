Rizzoli: “In caso di ripresa ci sarà anche il Var”

Nel caso di ripresa, la Serie A non si priverà della tecnologia in campo. “Abbiamo chiesto e stiamo lavorando con lega e federazione per cercare di ridurre i rischi al minimo. Ci saranno 3 persone con tutte le distanze necessarie, mascherine, guanti, plexiglass. Si riprenderà col Var nel rispetto della normativa”. Lo afferma, a Sky Sport, Nicola Rizzoli, designatore arbitrale. ”Gli arbitri -aggiunge- hanno iniziato a lavorare individualmente a casa o nel giardino, aspettiamo per iniziare nuovamente con gli allenamenti di gruppo. Non c’è ancora una normativa, quindi si continuerà, per ora, ad allenarsi individualmente”.