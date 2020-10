Roma, Fonseca: “Sarà una partita di pazienza”

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha presentato il match di domani contro l’Udinese al Friuli: “Non posso dire sempre la formazione. Non penso che cambierò molto rispetto al blocco che ha giocato contro la Juventus, ma vediamo domani. Non ho nulla da dire sulla panchina. Questa è una partita diversa, ci aspettiamo una squadra che difende basso. La profondità è un momento importante per trovare spazi, ma devo dire che sarà una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare. Tutte le grandi hanno avuto difficoltà a vincere a Udine, difendono basso e contrattaccano velocemente”.