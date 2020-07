Roma, la protesta dei tifosi dopo il ko con l’Udinese: “Le vite giallorosse contano, Pallotta vai a casa”

“Yellow-red lives matter. Pallotta go home!” è quanto si legge su uno striscione esposto non lontano dallo stadio Olimpico da uno dei gruppi storici della Curva Sud in segno di protesta contro il presidente giallorosso. “Le vite giallorosse contano, Pallotta vai a casa” il messaggio inviato a Boston che, nella forma, prende spunto dallo slogan “Black Lives Matter” che ha contraddistinto la protesta internazionale per l’omicidio di George Floyd a Minneapolis. I tifosi della Roma ormai da tempo contestano Pallotta per la sua gestione della società e avevano accolto di buon grado le notizie riguardanti la possibile cessione del club al Gruppo Friedkin, poi saltata in concomitanza con l’esplosione a livello mondiale della pandemia di coronavirus.

FONTE ANSA