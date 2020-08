Roma, Mirante positivo al Covid-19: “Sono asintomatico e in isolamento”

Il portiere della Roma, Antonio Mirante ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19. L’ex Parma ha effettuato il tampone che ha rivelato la sua positività al virus. Queste le sue parole attraverso un video su instagram: “Come alcuni di voi sapranno, sono risultato positivo purtroppo al test per il Covid-19, volevo dirvi che non ho alcun sintomo, sto bene, non ho né febbre né tosse e mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e ricominciare prima possibile la preparazione coi miei compagni, vi ringrazio per tutti i messaggi ricevuti“.