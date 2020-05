Roma, scomparso l’ex Perfection per arresto cardiaco a soli 21 anni

Una notizia terribile ha colpito il mondo del calcio nella notte. L’ex centrocampista della Roma Joseph Bouasse Perfection è scomparso a causa di un arresto cardiaco alla’età di 21 anni. Il camerunense ha vestito a maglia della Primavera giallorossa dal 2016 al 2018 per poi accasarsi al Cluj. Il calciatore ha avuto un passato difficile ed è stato trovato alla stazione Termini di Roma, e prelevato dalla Liberi Nantes, squadra di terza categoria. Fino al giorno in cui ha affrontato la Roma in amichevole e da lì la sua svolta. La squadra giallorossa lo acquista, ma non riesce mai ad esordire. Vicenza poi ancora Roma fino al Cluj, club nel quale arriva da svincolato.