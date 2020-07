Roma-Udinese, Pallotta: “Partita vergognosa”

La Roma, in caduta libera, crolla all’Olimpico contro l’Udinese, ed è una sconfitta che pesa al di là del risultato: ora sono tutti in discussione, Fonseca compreso. Dagli Usa esplode la rabbia di Pallotta che avrebbe definito la partita “vergognosa” come riporta la Gazzetta dello Sport. Quattro gol subiti e nessuno fatto tra Udinese e Milan, Perotti espulso, una condizione di forma che lascia a desiderare e il Napoli all’orizzonte come prossima avversaria. Ora la Champions è sempre più lontana.