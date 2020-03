Rugani: “Sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni!”

Daniele Rugani è risultato positivo al Covid 19. Il difensore della Juventus è il primo calciatore contagiato in Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. Ecco il comunicato della Juve: ” Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

“FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro nella tarda serata, che di fatto preannuncia la probabile quarantena per giocatori e staff.