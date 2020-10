S. Inzaghi: “Ok alla bolla, purché il calcio non si fermi ancora”

“Purché non ci si fermi sono d’accordissimo con la bolla stile Nba. Abbiamo tutti figli e famiglia, ma l’importante è che non ci si fermi ancora”: lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, a margine del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport al Piccolo Teatro di Milano. “Ci sono delle regole – continua – sono chiare per tutti. Bisogna continuare sapendo che è una problematica con cui dovremo convivere. Non si può fermare il calcio, non si può fermare l’Italia”.