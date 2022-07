Sampdoria – L’emiro miliardario, Falcone, Askildsen, Villar e Leris | News

E se Lanna fosse solo di passaggio? Sia chiaro, non vi stiamo dando una notizia ma stiamo semplicemente facendo cronaca riportando le ultimissime voci di mercato. Il calciomercato della Sampdoria è completamente bloccato. E la spiegazione è a dir poco elementare. Prima si vende e poi si compra. Ma arriviamo al dunque.

Le ultime indiscrezioni riportano di un interessamento da parte di Fahad Al Gergawi, responsabile di una ricchissima società che opera negli Emirati Arabi e che tutto ha meno che problemi di liquidità, nei confronti della Sampdoria. Ci teniamo a precisare il fatto che al momento sono soltanto voci non confermate e non ci risulta che sia nata alcuna trattativa ma è giusto tenere questa situazione sotto monitoraggio. E non finisce qui. Passiamo al calciomercato.